Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычисли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?
Математика
Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычисли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Р =( 6 +4)х2 =20 см периметр 2) S =6 х 4 = 24 кв.см 3)24 х 4 = 96 тетрадных клеток в 1 кв.см = 4 клетки
Гость:
Р=2(а+в) Р=2(6+4)=20см S=а*в S=6*4=24см² 1см²=4 клетки 24*4=96 клеток
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