Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычисли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?

Математика

Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см.Вычисли его периметр.Сколько клеток составляет площадь этого прямоугольника?Сколько это квадратных сантиметров?

Автор: Гость