помогите придумать вопросы по английски! на урок придет девушка, которая учится в Канаде. нужно позадавать ей вопросы про эту страну(желательно не банальные)
Английский язык
помогите придумать вопросы по английски! на урок придет девушка, которая учится в Канаде. нужно позадавать ей вопросы про эту страну(желательно не банальные)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)какая погода в канаде летом и зимой? 2)каким спортом лучше заниматься летом в Канаде,а каким зимой? 3)Много ли в канад развлекательных центров? 4)тебе понравилось в россии? 5)и если понравилось то что? 6)что не понравилось? 1) what is the weather in Canada in the summer and winter? 2) What sports do better in the summer in Canada, and how in the winter? 3) How many in the Canadian entertainment centers? 4) you like in Russia? 5), and if you like what? 6) do not like it?
Гость:
Where is the Canada? Who lives there? What kind of animal are there? What is the national language of Canada?
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