Нитрат аммония массой 100 г проказили в течение некоторого времени. Масса остатка оказалась равной 93,6 г. Найти, какой объем азота вы делился при прокаливании и какая массовая доля соли разложилась.

Химия

Нитрат аммония массой 100 г проказили в течение некоторого времени. Масса остатка оказалась равной 93,6 г. Найти, какой объем азота вы делился при прокаливании и какая массовая доля соли разложилась.

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