Нитрат аммония массой 100 г проказили в течение некоторого времени. Масса остатка оказалась равной 93,6 г. Найти, какой объем азота вы делился при прокаливании и какая массовая доля соли разложилась.
Химия
Нитрат аммония массой 100 г проказили в течение некоторого времени. Масса остатка оказалась равной 93,6 г. Найти, какой объем азота вы делился при прокаливании и какая массовая доля соли разложилась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4NO2 = N2 + H2O Если масса остатка 93,6 гр, значит разложилось 100-93,6=6,4гр соли. Массовая доля которой будет равна (6,4 гр х 100 %) : 100 гр = 6.4 % Mr (NH4NO2) = 64 г/моль Mr (N2) = 28 г/моль Теперь найдем массу N2, который выделился. ( 6,4 гр (NH4NO2) х 28 г/моль (N2) ) : 64 г/моль (NH4NO2) = 2,8 гр. Вспоминаем молярный обьем газа: VM = 22,4 л/моль. V (N2) = ( 2,8 гр х 22,4 л) : 28 гр = 2,24 л
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