Эту музыку написал мой земляк Огинский(1) Написал на границе, прощаясь с родиной(2) Он посылал ей последний привет(3) Давно уже нет композитора на свете(4) Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отн...
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Эту музыку написал мой земляк Огинский(1) Написал на границе, прощаясь с родиной(2) Он посылал ей последний привет(3) Давно уже нет композитора на свете(4) Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, живы до сих пор(5) Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка(6) Голос её становился тише, растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутинкой(7) Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась(8) КАКОЕ ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНЫМ БЕССОЮЗНЫМ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка.(6)
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