В 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта.В 14ч расстояние между ними было 3540км.Один из них летел со средней скоростью 620 км/ч.С какой средней скоростью летел другой самолёт?

Математика

В 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта.В 14ч расстояние между ними было 3540км.Один из них летел со средней скоростью 620 км/ч.С какой средней скоростью летел другой самолёт?

Автор: Гость