В 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта.В 14ч расстояние между ними было 3540км.Один из них летел со средней скоростью 620 км/ч.С какой средней скоростью летел другой самолёт?
Математика
В 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта.В 14ч расстояние между ними было 3540км.Один из них летел со средней скоростью 620 км/ч.С какой средней скоростью летел другой самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-11=3ч - самолеты были в пути 620*3=1860км - пролетел один самолет 3540-1860=1680км - пролетел второй самолет 1680:3=560км/ч - скорость второго самолета
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