помогите придумать фантастический рассказ...предложений 7, но чтобы они были с наречиями через дефис (например, как-нибудь, когда-то и т.п.)
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помогите придумать фантастический рассказ...предложений 7, но чтобы они были с наречиями через дефис (например, как-нибудь, когда-то и т.п.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то утром я вышел из дома и увидел, что идёт необыкновенный дождь. Капли были разноцветные: где-то синие, где-то красные, а где-то и зелёные. И в каждой капле, отражаясь от неё, был свой узор. Например, в красной капле хорошо была видна розочка, синяя показывала косые паруса, а зелёная шелестела травой. Как-то сразу на душе стало легко и воздушно. Почему-то захотелось петь, смеяться и, сняв сандалии, босыми ногами шлёпать по этим лужам. Вскоре дождь закончился, а с ним ушли и эти лужи. Надеюсь, они когда-нибудь ещё вернутся!
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