Воду массой 50г. нагрели с 10°C до 25°C.Какое количество теплоты на это пошло? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо

Физика

Воду массой 50г. нагрели с 10°C до 25°C.Какое количество теплоты на это пошло? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо

Автор: Гость