Воду массой 50г. нагрели с 10°C до 25°C.Какое количество теплоты на это пошло? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо

Физика
Воду массой 50г. нагрели с 10°C до 25°C.Какое количество теплоты на это пошло? желательно написать как считали,если нет то тоже хорошо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=50 г=0,05 кг t1=10 t2=25 Q-? Решение: Количество теплоты рассчитывается по формуле: Q=c*m*(t2-t1) c=4200 Q=4200*0,05*(25-10)=3150 Дж Ответ: 3150 Дж
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