1.5сos2х-3sin2х=0 2.сos в квадрате х-3sin в квадрате х=0 3.3sin в квадрате х -4sinх*сosх+5сos в квадрате х=2 4.2sin в квадрате х-сos (п/2+х)*sin (3/2*п+х)-sin в квадрате (3п/2+х)=4аrссоsl
Алгебра
1.5сos2х-3sin2х=0 2.сos в квадрате х-3sin в квадрате х=0 3.3sin в квадрате х -4sinх*сosх+5сos в квадрате х=2 4.2sin в квадрате х-сos (п/2+х)*sin (3/2*п+х)-sin в квадрате (3п/2+х)=4аrссоsl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. подели обе части уравнения на cos 2x, 5-3sin 2x=0 sin 2x=5/3 решения нет, хотя єто видно сразу. тка как значения єтих функций от -1 до 1 2.(cos x)^2-3(1-(cos x)^2 )=0 4*(cos x)^2=3 cos x=sqrt(3)/2,x=+-p/6+2pn cos x=+-5p/6+2pn 3. 3(sin x)^2-4sin x*cos x+5(1-(sin x)^2)=2((sin x)^2+(cos x)^2) (sin x)^2-4sin x*cos x+3(cos x)^2=0 делим на (соs x)^2 (tg x)^2-4tg x+3=0 tg x=1, x=p/4+pn tq x=3, x= arctg3+pn 4. 2(sin x)^2-sin x*cos x-(cos x)^2=0 делим на (соs x)^2 пользуемся формулами приведения 2(tg x)^2-tg x-1=0 tg x=1, x=p/4+pn tg x=-1/2, x=-arctg(1/2)+pn
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