составьте предложения со словами "ленивый"и "прилежный"
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составьте предложения со словами "ленивый"и "прилежный"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ленивый к работе, ретивый к обеду. Прилежный ученик - это тот, кто всегда выполняет домашнее задание.
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