определите массу соляной кислоты, необходимой для реакции с 17 г нитрата серебра

Химия
определите массу соляной кислоты, необходимой для реакции с 17 г нитрата серебра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl М(HCl) = 1+35 = 36 г/моль М(AgNO3) = 16*3+14+108 = 170 г/моль n(AgNO3) = m/M = 17/170 = 0.1 моль 0,1/1 = х/1 х = 0,1 n(HCl) = 0.1 моль m(HCl) = M*n = 0.1*36 = 3.6 г Ответ: масса соляной кислоты 3,6 г.
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