подбери и запеши к глаголам однокоренные существительные .варить.шагать реветь. вредить. скрипеть

Русский язык
подбери и запеши к глаголам однокоренные существительные .варить.шагать реветь. вредить. скрипеть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варка, шаг, рёв, вред, скрип
Гость:
варить - варка,кашевар шагать - шаг реветь - рёв,ревун вредить - вред,вредитель,вредина скрипеть - скрип
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