подбери и запеши к глаголам однокоренные существительные .варить.шагать реветь. вредить. скрипеть
Русский язык
подбери и запеши к глаголам однокоренные существительные .варить.шагать реветь. вредить. скрипеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варка, шаг, рёв, вред, скрип
Гость:
варить - варка,кашевар шагать - шаг реветь - рёв,ревун вредить - вред,вредитель,вредина скрипеть - скрип
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
№1 напишите реакции, с помощью которых можно восстановить металлы из следующих оксидов: a)MgO b)CaO c)CuO №2 какой из металлов обладает наибольше...
Химия
Даны сокращенные уравнения нужно дописать их сначала до полных уравнений а потом до молекулярных 3Ca²⁺ +2PO4³⁻ -->Ca₃(PO4)₂ Fe³⁺ +3OH- -->Fe(OH)₃ 2...
География
Что вы знаете в сокращении о войне с Наполоном 1812 года, о Великой Отечественной войне? Почему их назвали Отечественными?