№1 напишите реакции, с помощью которых можно восстановить металлы из следующих оксидов:a)MgO b)CaOc)CuO№2 какой из металлов обладает наибольшей электррической проводимостью?№3   какой металл необходимо использовать для восстано...

Гость: Гость:

1) MgO + C = Mg + CO 4CaO + 2Al = CaAl2O4 + 3Ca (аллюмотермия) H2 + CuO = Cu + H2O 2) Наибольшей электрической проводимостью обладает скорее Ca, так как у него металлический свойства выражены сильнее (они увеличиваются сверху вниз в группах). 3) CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4 4) Легче всего окисляется Cu, так как стоит после H в шкале электроотрицательности металлов. Медь легко окисляется при влаге.