№1 напишите реакции, с помощью которых можно восстановить металлы из следующих оксидов:a)MgO b)CaOc)CuO№2 какой из металлов обладает наибольшей электррической проводимостью?№3 какой металл необходимо использовать для восстано...
Химия
№1 напишите реакции, с помощью которых можно восстановить металлы из следующих оксидов:a)MgO b)CaOc)CuO№2 какой из металлов обладает наибольшей электррической проводимостью?№3 какой металл необходимо использовать для восстановления меди из раствора сульфата меди(2) №4 какой металл из нижеприведенных легче всего окисляется? 1)Cu; 2)Al; 3)Pb; 4)K; ответ обоснуйте:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) MgO + C = Mg + CO 4CaO + 2Al = CaAl2O4 + 3Ca (аллюмотермия) H2 + CuO = Cu + H2O 2) Наибольшей электрической проводимостью обладает скорее Ca, так как у него металлический свойства выражены сильнее (они увеличиваются сверху вниз в группах). 3) CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4 4) Легче всего окисляется Cu, так как стоит после H в шкале электроотрицательности металлов. Медь легко окисляется при влаге.
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