6 корень из 2 + 6 корень из 2 + 6 корень из 2 + 6 корень из 2
Алгебра
6 корень из 2 + 6 корень из 2 + 6 корень из 2 + 6 корень из 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень из 2 выносим за скобки корень из 2(6+6+6+6)=24 корней из 2
Гость:
это будет 24 корня из 2 = корень из 578
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