надо написать отзыв о рассказе я незнаю как
Русский язык
надо написать отзыв о рассказе я незнаю как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вкратце говоришь о главных героях Рассказываешь суть произведения Излагаешь своё мнение: я думаю, что главный герой так поступил, потому что... мне кажется, этим действием выражено то-то и то-то... поступив так-то..., герой дал понять, что... Заключение: Этот рассказ учит нас тому-то... Автор очень ярко изобразил то-то... Удачи!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Долго сидел я, слизывая крупные слёзы, катившиеся на губу. 2. Чуть мерцая, топилась в избушке прогоревшая железная печка 3. На топчане полуле...
Русский язык
На уроке истории. Запишите 2-3 фразеологизма , которые связаны с мифами Древней Греции. Объясните значение и происхождение этих оборотов. Если что ...
География
Можно ли согласиться с мнением Сенеки,что "задуманное,хотя и не осуществленное преступление,есть всё же преступление? Обосновать как письменный отв...
Математика
В школе для зверей учат 3 катят, 4 утёнка 2 гусёнка и несколько собак.всего 44 лапы.Сколько щенят учатся в классе.
Русский язык