надо написать отзыв о рассказе я незнаю как

Гость: Гость:

Вкратце говоришь о главных героях Рассказываешь суть произведения Излагаешь своё мнение: я думаю, что главный герой так поступил, потому что... мне кажется, этим действием выражено то-то и то-то... поступив так-то..., герой дал понять, что... Заключение: Этот рассказ учит нас тому-то... Автор очень ярко изобразил то-то... Удачи!!!