Происхождение слова вуаль и рояль
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Происхождение слова вуаль и рояль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вуаль-веарентюра рояль -реон
Гость:
Вуаль. ВУАЛЬ. Заимств. из франц. яз. во второй половине XVIII в. Во франц. voile "покрывало" восходит к лат. velum — тж.
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