Происхождение слова вуаль и рояль

Русский язык
Происхождение слова вуаль и рояль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вуаль-веарентюра               рояль -реон  
Гость:
Вуаль. ВУАЛЬ. Заимств. из франц. яз. во второй половине XVIII в. Во франц. voile "покрывало" восходит к лат. velum — тж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Где солома не лежит а весит?
Ответить
Русский язык
Как разобрать слово хитрющая по составу?
Ответить
Математика
В бассейн занимались три группы пловцов.В первой группе было 12 человек,во второй на 3 человека меньше,а в третьей-столько,сколько в первой и второ...
Ответить
Русский язык
КАКАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ЗАПЯТУЮ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ На топчане полулежал Вася,(1) прикрыв глаза лев...
Ответить
Математика
Поезд ехал 272 со скоростью 68 км/ч. Сколько времени занял этот путь? Сколько времени ехал бы поезд, если бы его скорость была в два раза меньше?На...
Ответить