В бассейн занимались три группы пловцов.В первой группе было 12 человек,во второй на 3 человека меньше,а в третьей-столько,сколько в первой и второй вместе.

Гость: Гость:

1) 12-3=9 человек было во второй группе 2) 12+9=21 человек был в третьей группе Вопрос не понятен... если нужно узнать, сколько пловцов было в теретьей группе, то ответ: 21 человек. А если нужно узнать, сколько всего пловцов занималось в бассейне то: 3) 12+9+21= 42 человека занимались всего в бассейне