В бассейн занимались три группы пловцов.В первой группе было 12 человек,во второй на 3 человека меньше,а в третьей-столько,сколько в первой и второй вместе.
Математика
В бассейн занимались три группы пловцов.В первой группе было 12 человек,во второй на 3 человека меньше,а в третьей-столько,сколько в первой и второй вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-3=9чел-во второй группе. 2)12)9=21чел-в третьей группе. 3)12+9+21=42чел-в трёх группах вместе
Гость:
1) 12-3=9 человек было во второй группе 2) 12+9=21 человек был в третьей группе Вопрос не понятен... если нужно узнать, сколько пловцов было в теретьей группе, то ответ: 21 человек. А если нужно узнать, сколько всего пловцов занималось в бассейне то: 3) 12+9+21= 42 человека занимались всего в бассейне
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