На М_ _ _ _ _ _ _ _ _й равнине в ______году до н.э. Греками командовал стратег М_ _ _ _ _ _д.Битва завершилась(кто победил?)

Обществознание

На М_ _ _ _ _ _ _ _ _й равнине в ______году до н.э. Греками командовал стратег М_ _ _ _ _ _д.Битва завершилась(кто победил?)

Автор: Гость