На М_ _ _ _ _ _ _ _ _й равнине в ______году до н.э. Греками командовал стратег М_ _ _ _ _ _д.Битва завершилась(кто победил?)

Обществознание
На М_ _ _ _ _ _ _ _ _й равнине в ______году до н.э. Греками командовал стратег М_ _ _ _ _ _д.Битва завершилась(кто победил?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Марафонской равнине в 490 году до н.э. Греками командовал стратег Мильтиад. Битва завершилась(кто победил?) - первая крупная победа греков над персами
Гость:
на Марафонской равнине в 490 году до н.э.греками командовал стратег Мильтиад. битва завершилась победой греков над персами.
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