за год до рождения Кати ее родителям вместе было 40 лет .Сколько сейчас лет Кате если через 2 года ей и ее родителям будет 90 лет ?

Математика

за год до рождения Кати ее родителям вместе было 40 лет .Сколько сейчас лет Кате если через 2 года ей и ее родителям будет 90 лет ?

Автор: Гость