за год до рождения Кати ее родителям вместе было 40 лет .Сколько сейчас лет Кате если через 2 года ей и ее родителям будет 90 лет ?
Математика
за год до рождения Кати ее родителям вместе было 40 лет .Сколько сейчас лет Кате если через 2 года ей и ее родителям будет 90 лет ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90-2*3=84 (г.) - общий возраст Кати и её родителей сейчас 2) 40+1*2=42 (г.) - общий возраст родителей на момент рождения Кати 3) (84-42):3=14 (л.) Ответ: сейчас Кате 14 лет.
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