В цилиндрический сосуд налили 3000 см кубических воды. Уровень воды при этом достиг высоты 20 см. В жидкость полностью погркзили деталь. При этом жидкости в сосуде поднялся на 3 см. Чему равен объем детали?

Алгебра

В цилиндрический сосуд налили 3000 см кубических воды. Уровень воды при этом достиг высоты 20 см. В жидкость полностью погркзили деталь. При этом жидкости в сосуде поднялся на 3 см. Чему равен объем детали?

Автор: Гость