В цилиндрический сосуд налили 3000 см кубических воды. Уровень воды при этом достиг высоты 20 см. В жидкость полностью погркзили деталь. При этом жидкости в сосуде поднялся на 3 см. Чему равен объем детали?
Алгебра
В цилиндрический сосуд налили 3000 см кубических воды. Уровень воды при этом достиг высоты 20 см. В жидкость полностью погркзили деталь. При этом жидкости в сосуде поднялся на 3 см. Чему равен объем детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию 3000 - 20 x - 3 Отсюда: 20x=9000 x=450см^3 Ответ: 450 см^3 Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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