СРОЧНО! Определите удельное сопротивление сплава, если напряжение на концах проволки сечением 0.5мм2 и длиной 4м , сделанной из него, равно 9,6 в , а сила тока в ней 2 а .
Физика
СРОЧНО! Определите удельное сопротивление сплава, если напряжение на концах проволки сечением 0.5мм2 и длиной 4м , сделанной из него, равно 9,6 в , а сила тока в ней 2 а .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем по формуле: U = I*R = I*p*L/S найдем удельное сопротивление: p = U*S/I*L = 9,6*0,5/2*4 = 0,6 Ом*мм^2/м
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