СРОЧНО! Определите удельное сопротивление сплава, если напряжение на концах проволки сечением 0.5мм2 и длиной 4м , сделанной из него, равно 9,6 в , а сила тока в ней 2 а .

Физика

СРОЧНО! Определите удельное сопротивление сплава, если напряжение на концах проволки сечением 0.5мм2 и длиной 4м , сделанной из него, равно 9,6 в , а сила тока в ней 2 а .

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