Из двух городов вышли на встречу друг другу одновременно два поезда и встретились через 18 часов.Определи скорость каждого поезда,если расстояние между городами1620 км.а скорость одного поезда на 10км. больше,чем скорость другого.

Математика

Из двух городов вышли на встречу друг другу одновременно два поезда и встретились через 18 часов.Определи скорость каждого поезда,если расстояние между городами1620 км.а скорость одного поезда на 10км. больше,чем скорость другого.

Автор: Гость