Из двух городов вышли на встречу друг другу одновременно два поезда и встретились через 18 часов.Определи скорость каждого поезда,если расстояние между городами1620 км.а скорость одного поезда на 10км. больше,чем скорость другого.
Математика
Из двух городов вышли на встречу друг другу одновременно два поезда и встретились через 18 часов.Определи скорость каждого поезда,если расстояние между городами1620 км.а скорость одного поезда на 10км. больше,чем скорость другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+10=1620:18 2х+10=90 2х=90-10 2х=80 х=80:2 х=40км/ч-скорость второго поезда. 40+10=50км/ч-скорость первого поезда
Гость:
х скорость 1-го поезда х+10 скорость 2-го поезда Каждый поезд в пути был по 18 часов 18(х+х+10) = 1620 18(2х+10) =1620 2х+10 = 90 2х = 80 х = 40 км/ч скорость 1-го поезда 40+10 = 50 км/ч скорость 2-го поезда Проверка 40*18 + 50*18 = 1620
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