Турист проплыл на байдарке 25 км по озеру и 9 км против течения реки за столько же времени, за сколько он проплыл бы по течению той же реки 56 км. Найдите скорость байдарки в стоячй воде, если скорость течения реки равно 2 км/ч.
Математика
Турист проплыл на байдарке 25 км по озеру и 9 км против течения реки за столько же времени, за сколько он проплыл бы по течению той же реки 56 км. Найдите скорость байдарки в стоячй воде, если скорость течения реки равно 2 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость байдарки в стоячей воде -х км/час Составляем уравнение: 25/х + 9/(х-2)=56/(Х+2) или 25*(х-2)*(х+2) + 9*х*(х+2)=56*х*(х-2) 25(хх-4) + 9хх+18х=56хх-112х 22хх-130х+100=0 Решаем квадратное уравнение, откуда х=5км/час Проверка: 25/5+9/(5-2)=56/(5+2) или 5+3=56/7 8=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите решить задачу:С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с третьего собрали на 1,1 т больше , чем...
Геометрия
найдите боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды, если объем равен 4 см2, а сторона основания равна 2 см
Математика
Никита выбрал 2 трех значных числа, у которых совпадают суммы цифр от большего числа, он отнял меньшее. Какое самое большое число мог получить никита.