помогите решить задачу:С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с третьего собрали на 1,1 т больше , чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждого луга?  

Гость: Гость:

19,7-1,1=18,6 т 18,6:3=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга значит: с первого луга 6,2т,со второго луга 6,2т,а с третого луга 7,3 т сена собрали. или х+х+х+1,1=19,7 3х+1,1=19,7 3х=19,7-1,1 3х=18,6 х=18,6:3 х=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга.