помогите решить задачу:С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с третьего собрали на 1,1 т больше , чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждого луга?  

Математика
помогите решить задачу:С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с третьего собрали на 1,1 т больше , чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждого луга?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19,7-1,1=18,6 т  18,6:3=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга значит: с первого луга 6,2т,со второго луга 6,2т,а с третого луга 7,3 т сена собрали. или х+х+х+1,1=19,7 3х+1,1=19,7 3х=19,7-1,1 3х=18,6 х=18,6:3 х=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга.  
Гость:
1)х+х+(х+1.1)=19.7 3х=19.7 3х=19.7-1.1 3х=18.6 х=18.6:3 х=6.2 тонны сена-собрали с 1-ого и со 2-ого лугов(с каждого) 2)6.2+1.1=7.3тонны сена -собрали с 3-его луга.
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