Никита проплыл по реке 160 км при скорость 20км/,а Вася С той скоростью проплыл 520 км.Сколько плыл Вася и Никита?Сколько часов плыл Никита,Вася?

Математика

Никита проплыл по реке 160 км при скорость 20км/,а Вася С той скоростью проплыл 520 км.Сколько плыл Вася и Никита?Сколько часов плыл Никита,Вася?

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