Никита проплыл по реке 160 км при скорость 20км/,а Вася С той скоростью проплыл 520 км.Сколько плыл Вася и Никита?Сколько часов плыл Никита,Вася?

Математика
Никита проплыл по реке 160 км при скорость 20км/,а Вася С той скоростью проплыл 520 км.Сколько плыл Вася и Никита?Сколько часов плыл Никита,Вася?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)160:20=8ч-плыл Никита. 2)520:20=26ч-плыл Вася. 3)8+26=34ч-плыли Вася и Никита вместе.
Гость:
1)сколько часов плыл Никита? 160:20=8 часов 2)Сколько плыл Вася? 520:20=26 часов 3)Сколько плыли вместе? 8+26=34 часа
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