У Саши есть весы с двумя чашами и 5 гирь,: 1 г, 3 г, 9 г, 27 г и 81 г. На одну чашу весов он положил грушу, а гири распределил так, что весы уравновесились. Саша подсчитал что груша весит 61 г. Какие две гири оказались на одной...

Математика

У Саши есть весы с двумя чашами и 5 гирь,: 1 г, 3 г, 9 г, 27 г и 81 г. На одну чашу весов он положил грушу, а гири распределил так, что весы уравновесились. Саша подсчитал что груша весит 61 г. Какие две гири оказались на одной чаше весов?

Автор: Гость