У Саши есть весы с двумя чашами и 5 гирь,: 1 г, 3 г, 9 г, 27 г и 81 г. На одну чашу весов он положил грушу, а гири распределил так, что весы уравновесились. Саша подсчитал что груша весит 61 г. Какие две гири оказались на одной...
Математика
У Саши есть весы с двумя чашами и 5 гирь,: 1 г, 3 г, 9 г, 27 г и 81 г. На одну чашу весов он положил грушу, а гири распределил так, что весы уравновесились. Саша подсчитал что груша весит 61 г. Какие две гири оказались на одной чаше весов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ - 27 и 3, т.к. на одной чаше груша (61 г), на второй - 3 гири, значит ещё 2 гири тоже на чаше с грушей, но весы уровновешены, следовательно подбором можно решить, что 61( вес груши) + 27 + 3 ( две гири) = 81 + 9 + 1 (остальные три груши)
Гость:
1) 1+3+9+27+81=121 (г) - общая масса всех гирь 2) (121+61):2=91 (г) - масса на каждой чаше 3) 91-61=30 (г) - масса гирь на чаше с грушей 4) 30=27+3 Ответ: на одной чаше оказались гири массой 27 г и 3 г.
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