В трех колбах находятся вещества воздух,кислород,углекислый газ.нужно составить план распознования веществ
Химия
В трех колбах находятся вещества воздух,кислород,углекислый газ.нужно составить план распознования веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Чтобы определить, что к какой колбе кислород в каждую из 3 колб поднесём тлеющую лучинку, которая вспыхнет ярким пламенем. Так как газ поддерживает горение, следовательно, в данной емкости находится именно кислород. 2) Чтобы определить где находится водород мы открываем каждую из колб и сразу подносим тлеющую лучинку. Слышен хлопок «пах». Именно этот хлопок свидетельствует о наличии водорода в сосуде. 3)следовательно в 3 колбе и есль уг. гас. Но если с точностью то мы тоже пожнесём к колбе тлеющую лучину. То, что огонь сразу погаснет и является признаком наличия углекислого газа, так как он не поддерживает процесс горения.
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