.Назовите клетки организма человека, участвующие в иммунных реакциях. В каких органах образуются?

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Это лейкоциты. Все лейкоциты образуются в красном костном мозге из единой стволовой клетки, однако родоначальницей миелопоэза является бипотенциальная колониеобразующая единица гранулоцитарно-моноцитарная или клетка-предшественница.