Тезис на тему Весна -прекрасное время года

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ВЕСНА, сколько тепла и света в этих буквах, сколько радости и счастья, сколько нежности и любви. Всё расцветает кругом, особенно девушки. Душа поёт от наслаждения весенними пейзажами, вид распускающихся цветов и бутонов волнует взгляд смотрящих. Сколько всевозможных запахов и ароматов витает в весеннем воздухе. Вдыхая его полной грудью, понимаешь, вот оно, вот чего тебе не хватало…