На рыбалку отправились пятеро мужчин из одной семьи:дедушка,2 его сына и 2 внука.Их зовут:Борис Григорьевич,Григорий Викторович,Андрей Дмитриевич,Виктор Борисович,и Дмитрий Григорьевич.Как в детстве звали дедушку?

Математика

На рыбалку отправились пятеро мужчин из одной семьи:дедушка,2 его сына и 2 внука.Их зовут:Борис Григорьевич,Григорий Викторович,Андрей Дмитриевич,Виктор Борисович,и Дмитрий Григорьевич.Как в детстве звали дедушку?

Автор: Гость