На рыбалку отправились пятеро мужчин из одной семьи:дедушка,2 его сына и 2 внука.Их зовут:Борис Григорьевич,Григорий Викторович,Андрей Дмитриевич,Виктор Борисович,и Дмитрий Григорьевич.Как в детстве звали дедушку?
Математика
На рыбалку отправились пятеро мужчин из одной семьи:дедушка,2 его сына и 2 внука.Их зовут:Борис Григорьевич,Григорий Викторович,Андрей Дмитриевич,Виктор Борисович,и Дмитрий Григорьевич.Как в детстве звали дедушку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дедушку зовут: Григорий Викторович Его 2 сына носят его отчество: Борис Григорьевич-1 сын и Дмитрий Григорьевич-2 сын. Детей сыновей(т.е внуки дедушки) носят соответственно имена: Виктор Борисович и Андрей Дмитриевич.
Гость:
дедушка Григорий Викторович(гриша) сыновья Дмитрий Григорьевич и Борис Григорьевич внуки Андрей Дмитриевич и Виктор Борисович
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