составить электронный баланс для Zn+2HCL=ZnCL2+H2↑ 2H2O=====2H2↑+O2 2KCIO3===2KCL+3O2↑ Mn02+4HCL=CL2↑+MnCL2+2H2O 2NaBr+CL2=BR2+2NaCL 2Nal+CL2=l2+2NaCL NH4NO2=N2+2H2O SO2+2H2S=3S+2H2o SiO2+2Mg=Si+2Mgo 3SiO2+4AL=3Si+2AL2O3

Гость: Гость:

1)Zn+2HCl -->ZnCl2+H2 Zn(0) -2e- -> Zn(2+) 2H+ +2e- -> H2(0) 2)2H2+O2 -->2H2O H2(0) -2e- -> 2H+ I 2 O2 + 4e- -> 2O(-2) I 1 3)2KMnO4-->O2+MnO2+K2MnO4 Mn(+7) +3e- -> Mn(+4) Mn(+7) +5e- -> Mn(+2) 2O(-2) -4e- -> O2(0) 4)CaCO3+2HCl-->CaCl2+CO2+H2O - не является окислительно-восстановительной или........ 1) Zn(0) + 2H(+)Cl(-) = Zn(2+)Cl2(-) + H2(0) Zn(0) -2e =Zn(2+) восстановитель (процесс окисления) H(+) +1e = H(0) окислит (пр восст) 2)2H2(0)+O2(0) = 2H2(+)O(2+) H -1e =H(+) восст (окислен) O +2e = O(-2) о (в) 3)2K(+1)Mn(+7)O4(2-) = O2(0) + Mn(+4)O2(-2) + K2(1+)Mn(+6)O4(2-) O(2-) -2e = O(0) в(о) Mn(+7) +3e = Mn(+4) о(в) 4) Ca(+2)C(+4)O3(-2) + 2H(+)Cl(-) = Ca(2+)Cl(-) + C(+4)O2(-2) = H2(+)O(-) Эта рөя не окисл ө восст? т.к степень окислен не изменяется PS Там могут быть ошибки в схеме (самой р-ии) где +2 и 2+, я уже не помню