два самолёта летели с одинаковой средней скоростью.первый самолёт был в воздухе 4ч.,второй 6ч.Первый самолёт пролетел на 1400км. меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый

Математика
два самолёта летели с одинаковой средней скоростью.первый самолёт был в воздухе 4ч.,второй 6ч.Первый самолёт пролетел на 1400км. меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1=v2- cкорости одинаковы t1=4 ч    S1=x км пролетел 1 самолет t2= 6ч     S2= (x+1400)- пролетел 2самолет V1=S1/t1 V2=S2/t2.так как V1=V2 имеем X/4=(X+1400)/6 6x=4x+5600 2x=5600 x=2800 км- пролетел 1самолет 2800+1400=4200 км- пролетел второй самолет. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
сочинение на тему прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства
Ответить
Алгебра
при каком значении а выражение        (5-а)а                                                    --------------------                               ...
Ответить
Алгебра
Является ли число 6,5 членом арифм.прогрессии, если a1=-2.25, a11=10.25
Ответить
Математика
округли число с заданной 25 , 6073 до десятков , единиц десятых сотых , тысячных
Ответить
Алгебра
1. Найдите все значения x, при которых равны значения выражений (x² -2)² + 3 и 11-х². 2. Один из корней уравнения x²+px+72=0 равен -9.Найдите друго...
Ответить