два самолёта летели с одинаковой средней скоростью.первый самолёт был в воздухе 4ч.,второй 6ч.Первый самолёт пролетел на 1400км. меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый
Математика
два самолёта летели с одинаковой средней скоростью.первый самолёт был в воздухе 4ч.,второй 6ч.Первый самолёт пролетел на 1400км. меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1=v2- cкорости одинаковы t1=4 ч S1=x км пролетел 1 самолет t2= 6ч S2= (x+1400)- пролетел 2самолет V1=S1/t1 V2=S2/t2.так как V1=V2 имеем X/4=(X+1400)/6 6x=4x+5600 2x=5600 x=2800 км- пролетел 1самолет 2800+1400=4200 км- пролетел второй самолет.
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Математика