два самолёта летели с одинаковой средней скоростью.первый самолёт был в воздухе 4ч.,второй 6ч.Первый самолёт пролетел на 1400км. меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый

Математика

два самолёта летели с одинаковой средней скоростью.первый самолёт был в воздухе 4ч.,второй 6ч.Первый самолёт пролетел на 1400км. меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый

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