при каком значении а выражение        (5-а)а                                                    --------------------                                                      (а+3)(2-а)(а-5)    равно нулю

Алгебра
при каком значении а выражение        (5-а)а                                                    --------------------                                                      (а+3)(2-а)(а-5)    равно нулю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ршение примет нуль, если числитель будет равен нулю. В числителе произведение, значит один из множителей равен нулю. Ответ: Выражение принимает нуль при a=0
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