при каком значении а выражение (5-а)а -------------------- (а+3)(2-а)(а-5) равно нулю
Алгебра
при каком значении а выражение (5-а)а -------------------- (а+3)(2-а)(а-5) равно нулю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ршение примет нуль, если числитель будет равен нулю. В числителе произведение, значит один из множителей равен нулю. Ответ: Выражение принимает нуль при a=0
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