1. Найдите все значения x, при которых равны значения выражений (x² -2)² + 3 и 11-х². 2. Один из корней уравнения x²+px+72=0 равен -9.Найдите другой корень и коэффициент p. P.S.- Непонятный иероглиф рядом с X это квадрат:) P.P....

Алгебра
1. Найдите все значения x, при которых равны значения выражений (x² -2)² + 3 и 11-х². 2. Один из корней уравнения x²+px+72=0 равен -9.Найдите другой корень и коэффициент p. P.S.- Непонятный иероглиф рядом с X это квадрат:) P.P.S.- Ваш кэп P.P.P.S.- Можно побыстрее ПОЖАЛУЙСТА *_*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Приравняем уравнения: (x2-2)2+3=11-x2 x4-4x+4+3-11+x2=0 x4-3x2-4=0 заменяем x4 на t2, а х2 на t, (которое больше или равно нулю): t2-3t-4=0 D=25 корень из D=25 t1=-1  t2=4 делаем обратную замену: t1=-1 не подходит, т.к. квадрат не может быть отрицательным, t2=4 x2=4 x=2; -2 2. по формуле x1*x2= q, то есть 72, следует x1=8 x1+x2=-p, следует p= -17
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