1. Найдите все значения x, при которых равны значения выражений (x² -2)² + 3 и 11-х². 2. Один из корней уравнения x²+px+72=0 равен -9.Найдите другой корень и коэффициент p. P.S.- Непонятный иероглиф рядом с X это квадрат:) P.P....

Алгебра

1. Найдите все значения x, при которых равны значения выражений (x² -2)² + 3 и 11-х². 2. Один из корней уравнения x²+px+72=0 равен -9.Найдите другой корень и коэффициент p. P.S.- Непонятный иероглиф рядом с X это квадрат:) P.P.S.- Ваш кэп P.P.P.S.- Можно побыстрее ПОЖАЛУЙСТА *_*

Автор: Гость