паустовский заячьи лапы 1) Тема (о чем?) 2) проблема 3) авт.позииция
Литература
паустовский заячьи лапы 1) Тема (о чем?) 2) проблема 3) авт.позииция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема текста - «Как заяц помог человеку спастись во время лесного пожара». Проблема- «Перед лицом страшной опасности животные и люди становятся союзниками, и именно в такие моменты человек оказывается способен ощутить общность своей судьбы и судеб всего живого на земле.Авт.поз.- В самые драматичные минуты, когда «смерть настигала… хватала его за плечи», персонаж рассказа обрадовался зайцу, «как родному». Он испытывает сильное эмоциональное потрясение, понимая, как сильно стремление не только человека, но и всех живых существ к жизни. Именно поэтому он испытывает глубокое чувство вины перед зайцем, в которого стрелял, но, к счастью, промахнулся.
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