русск лит: действительное и не действительное в тексте Грина "Алые паруса"

Литература
русск лит: действительное и не действительное в тексте Грина "Алые паруса"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недействительно. автор сочинял сам. Может и действительно автор взял из своей жизни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С одного цветка одновременно противоположно вылетели 2 стрекозы, через 0,08 ч. между ними 4,4 км. скорость первой стрекозы 28,8 км/ч. Найдите скоро...
Ответить
Химия
В растворе массой 250 грамм содержится сульфат натрия массой 50 грамм.Определите массовую долю соли в растворе.
Ответить
Химия
состав атома   Li,Na,K,Rb,Cs,Fr найти Z-?           P-?           N-?           E-?
Ответить
Химия
2NO2=2NO+O2-Q дать характеристику реакции по различным признакам
Ответить
Физика
Плиту массой 500кг поднимают на высоту 12м. Какую работу при этом совершили?
Ответить