русск лит: действительное и не действительное в тексте Грина "Алые паруса"
Литература
русск лит: действительное и не действительное в тексте Грина "Алые паруса"
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Гость:
Недействительно. автор сочинял сам. Может и действительно автор взял из своей жизни
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