Плиту массой 500кг поднимают на высоту 12м. Какую работу при этом совершили?
Физика
Плиту массой 500кг поднимают на высоту 12м. Какую работу при этом совершили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F*S=mg*s=500*10*12=60000 дж=60 кдж
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