Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном вагоне 856 коробок , а в другом 712 коробок, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апельсинов в первом вагоне на 1728...
Математика
Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном вагоне 856 коробок , а в другом 712 коробок, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апельсинов в первом вагоне на 1728 кг больше, чем во втором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)856 -712 = 144 коробки разница 2)1728 : 144 =12 кг в 1 коробке 3)856 х12 =10272 кг в первом вагоне 4)712 х12 =8544 кг во втором вагоне.
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