Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном вагоне 856 коробок , а в другом 712 коробок, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апельсинов в первом вагоне на 1728...

Математика

Под разгрузку подано 2 вагона с апельсинами. В одном вагоне 856 коробок , а в другом 712 коробок, с одинаковой массой апельсинов в каждой коробке. Какова масса апельсинов в каждом вагоне, если апельсинов в первом вагоне на 1728 кг больше, чем во втором?

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