рассчитайте массу тристеарата, необходимого для получения 805 кг калиевого мыла.Выход продукта реакции составляет 80%.
Химия
рассчитайте массу тристеарата, необходимого для получения 805 кг калиевого мыла.Выход продукта реакции составляет 80%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mи(C17H35COOK) = 805/80*100% = 1006,25 кг n (C17H35COOK) = 1006,25/322 = 3,125 кМоль (киломоль) n (тристеарата) = 3,125/3 = 1,042 кМоль (киломоль) m (тристеарата) = 1,042*890 = 927,38 кг
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