Какие из реакций обмена, схемы которых: а)BaCl2+AgNo3=BaNo3+AgCl б)Cu(No3)2+NaCl=CuCl+NaNo3 в)Pb(No3)2+K2S=PbS+KNo3 г)MgCl2+K2SO4=MgSo4+KCl д)HNO3+ZnSO4=HSO4+ZnNO3 е)Ca(NO3)2+H3PO4=CaPO4+HNO3 будут протекать до концаДля ответа ...

Химия

Какие из реакций обмена, схемы которых: а)BaCl2+AgNo3=BaNo3+AgCl б)Cu(No3)2+NaCl=CuCl+NaNo3 в)Pb(No3)2+K2S=PbS+KNo3 г)MgCl2+K2SO4=MgSo4+KCl д)HNO3+ZnSO4=HSO4+ZnNO3 е)Ca(NO3)2+H3PO4=CaPO4+HNO3 будут протекать до концаДля ответа воспользутесь таблицей растворимости гидроксидов и солей в воде.Габриелян 8 класс, реакции обмена.Нужно только расставить коэффициенты и индексы посмотрев таблицу и написать будет ли протекать рекция

Автор: Гость