Какие из реакций обмена, схемы которых: а)BaCl2+AgNo3=BaNo3+AgCl б)Cu(No3)2+NaCl=CuCl+NaNo3 в)Pb(No3)2+K2S=PbS+KNo3 г)MgCl2+K2SO4=MgSo4+KCl д)HNO3+ZnSO4=HSO4+ZnNO3 е)Ca(NO3)2+H3PO4=CaPO4+HNO3 будут протекать до концаДля ответа ...
Химия
Какие из реакций обмена, схемы которых: а)BaCl2+AgNo3=BaNo3+AgCl б)Cu(No3)2+NaCl=CuCl+NaNo3 в)Pb(No3)2+K2S=PbS+KNo3 г)MgCl2+K2SO4=MgSo4+KCl д)HNO3+ZnSO4=HSO4+ZnNO3 е)Ca(NO3)2+H3PO4=CaPO4+HNO3 будут протекать до концаДля ответа воспользутесь таблицей растворимости гидроксидов и солей в воде.Габриелян 8 класс, реакции обмена.Нужно только расставить коэффициенты и индексы посмотрев таблицу и написать будет ли протекать рекция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)BaCl2+2AgNo3→Ba(No3)2+2AgCl↓ протекает реакция б)Cu(No3)2+2NaCl→CuCl2+2NaNo3 реакция протекать не будет в)Pb(No3)2+K2S→PbS↓+2KNo3 протекает реакция г)MgCl2+K2SO4→MgSo4+2KCl реакция протекать не будет д)HNO3+ZnSO4→H2SO4+Zn(NO3)2 реакция протекать не будет е)3Ca(NO3)2+2H3PO4→Ca3(PO4)2↓+6HNO3 протекает реакция
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