За год до рождения Кати ее родителя вместе было 40 лет.Сколько сейчас лет Кате , если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет?  

Гость: Гость:

За год до рождения Кати маме было х лет, а папе у. x+y=40 когда Кате будет z лет, маме будет x+z+1, папе y+z+1 Через два года после того, как Кате было z лет: Кате будет z+2, маме x+z+3, папе y+z+3 z+2+ x+z+3+y+z+3=90 3z + 8 =90 - (x+y) х+y=50 по условию 3z+8=50 z=14