За год до рождения Кати ее родителя вместе было 40 лет.Сколько сейчас лет Кате , если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет?
Математика
За год до рождения Кати ее родителя вместе было 40 лет.Сколько сейчас лет Кате , если через 2 года ей и ее родителям вместе будет 90 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За год до рождения Кати маме было х лет, а папе у. x+y=40 когда Кате будет z лет, маме будет x+z+1, папе y+z+1 Через два года после того, как Кате было z лет: Кате будет z+2, маме x+z+3, папе y+z+3 z+2+ x+z+3+y+z+3=90 3z + 8 =90 - (x+y) х+y=50 по условию 3z+8=50 z=14
Гость:
1) 90-2*3=84 (г.) - общий возраст Кати и её родителей сейчас 2) 40+1*2=42 (г.) - общий возраст родителей на момент рождения Кати 3) (84-42):3=14 (л.) Ответ: сейчас Кате 14 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чертежи нового космического корабля хранятся в сейфе. Шифр замка состоит из четырех разных цифр. Сколько шифров можно составить используя цифры 23456
Геометрия
вершина параллелограмма в прямоугольной системе координат хОу лежит в точках А(4;0)Б В(6;5), С(2;5)Б О(0;0). Найдите площадь ромба
Физика
Одноатомный идеальный газ в колличестве 4 молей поглощает колличество теплоты 2кДж. При температуре газа повышается на 20К. Чему равна работа совер...
Математика
Двенадцать чисел 1,2,3 ..... 12 записаны по кругу так,что разность любых двх соседних чисел равна 1 или 2. Какие два числа стоят рядом? 1. 5 и 6 2....