Двенадцать чисел 1,2,3 ..... 12 записаны по кругу так,что разность любых двх соседних чисел равна 1 или 2. Какие два числа стоят рядом? 1. 5 и 6 2. 10 и 9 3. 8 и 10 4. 6 и 7 5.4 и 3
Математика
Двенадцать чисел 1,2,3 ..... 12 записаны по кругу так,что разность любых двх соседних чисел равна 1 или 2. Какие два числа стоят рядом? 1. 5 и 6 2. 10 и 9 3. 8 и 10 4. 6 и 7 5.4 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположить числа можно только так : 1 2 4 6 8 10 12 11 9 7 5 3 1 Т.е. рядом стоят 8 и 10
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