Двенадцать чисел 1,2,3 ..... 12 записаны по кругу так,что разность любых двх соседних чисел равна 1 или 2. Какие два числа стоят рядом? 1. 5 и 6 2. 10 и 9 3. 8 и 10 4. 6 и 7 5.4 и 3

Математика

Двенадцать чисел 1,2,3 ..... 12 записаны по кругу так,что разность любых двх соседних чисел равна 1 или 2. Какие два числа стоят рядом? 1. 5 и 6 2. 10 и 9 3. 8 и 10 4. 6 и 7 5.4 и 3

Автор: Гость