в прямоугольной трапеции основания равны 6 см и 9 см,а большая боковая сторона равна 5 см.найдите площадь этой трапеции

Геометрия
в прямоугольной трапеции основания равны 6 см и 9 см,а большая боковая сторона равна 5 см.найдите площадь этой трапеции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(A+B2)S=37,4 а ну вот примерно так
Гость:
Площадь трапеции выходит из формулы S=0,5(a+b)*h нам неизвестна высота h, но , так как это прямоугольная трапеция высотой является меньшая сторона, по теореме пифагора мы находим, что высота равна  4 см, значит - площадь равна 0,5(6+9)*4=30см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Как распознать растворы глицерина , мыла, формалина и этилового спирта?Составьте план опыта и уравнения реакций.
Ответить
Английский язык
what is your solition to the problem of boredom
Ответить
Алгебра
помогите решить уравнения а)9х+3,9=31,8 б)(у+4,5):7=1,2 в)7х+2,4=34,6 г)(у-1,8):0,7=1,6
Ответить
Математика
Цена проката велосипеда 120 руб в час лодки 8 руб в час на ткакое время можно взять напрокат вместе велосипед и лодку заплатив 600 руб
Ответить
Русский язык
разбор слова как часть речи озеру,зеркальце
Ответить