в прямоугольной трапеции основания равны 6 см и 9 см,а большая боковая сторона равна 5 см.найдите площадь этой трапеции
Геометрия
в прямоугольной трапеции основания равны 6 см и 9 см,а большая боковая сторона равна 5 см.найдите площадь этой трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(A+B2)S=37,4 а ну вот примерно так
Гость:
Площадь трапеции выходит из формулы S=0,5(a+b)*h нам неизвестна высота h, но , так как это прямоугольная трапеция высотой является меньшая сторона, по теореме пифагора мы находим, что высота равна 4 см, значит - площадь равна 0,5(6+9)*4=30см2
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