в прямоугольной трапеции основания равны 6 см и 9 см,а большая боковая сторона равна 5 см.найдите площадь этой трапеции

(A+B2)S=37,4 а ну вот примерно так

Гость: Гость:

Площадь трапеции выходит из формулы S=0,5(a+b)*h нам неизвестна высота h, но , так как это прямоугольная трапеция высотой является меньшая сторона, по теореме пифагора мы находим, что высота равна 4 см, значит - площадь равна 0,5(6+9)*4=30см2