Цена проката велосипеда 120 руб в час лодки 8 руб в час на ткакое время можно взять напрокат вместе велосипед и лодку заплатив 600 руб

Математика

Цена проката велосипеда 120 руб в час лодки 8 руб в час на ткакое время можно взять напрокат вместе велосипед и лодку заплатив 600 руб

Автор: Гость