Цена проката велосипеда 120 руб в час лодки 8 руб в час на ткакое время можно взять напрокат вместе велосипед и лодку заплатив 600 руб
Математика
Цена проката велосипеда 120 руб в час лодки 8 руб в час на ткакое время можно взять напрокат вместе велосипед и лодку заплатив 600 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120+8=128(руб) -стоимость 1часа проката месте велосипеда и лодки 600 : 128 =4,7(час)=4часа 42мин Ответ:заплатив 600рублей, можно взять напрокат вместе лодку и велосипед на 4часа 42мин.
Гость:
1)120+8=128(р.) 2)600:128=4ч 88мин 4ч 88м=5ч 28мин Ответ:на 5ч 28мин.
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