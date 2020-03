определить результат при х=6; х=-5: if x меньше 10 then x:=10 else if x меньше 15 then x:= 16 else x:= 20

