 определить результат при х=6; х=-5:   if x меньше 10 then x:=10 else if x меньше 15 then x:= 16 else x:= 20

Экономика
 определить результат при х=6; х=-5:   if x меньше 10 then x:=10 else if x меньше 15 then x:= 16 else x:= 20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
if x<10 then x:=10 else   if x<15 then x:= 16   else x:= 20   для обоих вариантов х=10, потому что дальше первой строчки оно не пойдет
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