реши задачу с помощью уравнения: В школьной столовой испекли 168 пирожков с мясом, по 21 штуке для учащихся каждого класса. 336 пирожков с вареньем тоже разделили поровну между учащимися этих классов. Сколько пирожков с варенье...

Математика

реши задачу с помощью уравнения: В школьной столовой испекли 168 пирожков с мясом, по 21 штуке для учащихся каждого класса. 336 пирожков с вареньем тоже разделили поровну между учащимися этих классов. Сколько пирожков с вареньем досталось учащимся каждого класса?

Автор: Гость