реши задачу с помощью уравнения: В школьной столовой испекли 168 пирожков с мясом, по 21 штуке для учащихся каждого класса. 336 пирожков с вареньем тоже разделили поровну между учащимися этих классов. Сколько пирожков с варенье...
Математика
реши задачу с помощью уравнения: В школьной столовой испекли 168 пирожков с мясом, по 21 штуке для учащихся каждого класса. 336 пирожков с вареньем тоже разделили поровну между учащимися этих классов. Сколько пирожков с вареньем досталось учащимся каждого класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
336:x=168:21 336:x=8 x=336:8 x=42
Гость:
с мясом - 168 п. - по 21 шт. с вареньем - 336 п. - ? 336*21/168 = 42 (п.)
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