Рост живых организмов происходит за счёт ... клеток тела.
Биология
Рост живых организмов происходит за счёт ... клеток тела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверно "деления клеток"
Гость:
за счет деления клеток тела
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