решите неравенство -4x больше -12,3(x-1) больше x-7; x-1/2-x-3/4 больше x-2/3-x,2-2x больше x-8;
Алгебра
решите неравенство -4x больше -12,3(x-1) больше x-7; x-1/2-x-3/4 больше x-2/3-x,2-2x больше x-8;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x>-12 Делим на коэф-ент при х: -4х>-12 |: (-4) x<3 3(x-1)>x-7 Раскроем скобки: 3х-3>x-7 С Х влево, без Х вправо: 3х-х<-7+3 2х<-4 | : 2 х<-2 2-2x>x-8 c X влево, без Х вправо: -2х-х>-8-2 -3х>-10 | : (-3) x<10/3
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