решите неравенство -4x больше -12,3(x-1) больше x-7;  x-1/2-x-3/4 больше x-2/3-x,2-2x больше x-8; 

Гость: Гость:

-4x>-12 Делим на коэф-ент при х: -4х>-12 |: (-4) x<3 3(x-1)>x-7 Раскроем скобки: 3х-3>x-7 С Х влево, без Х вправо: 3х-х<-7+3 2х<-4 | : 2 х<-2 2-2x>x-8 c X влево, без Х вправо: -2х-х>-8-2 -3х>-10 | : (-3) x<10/3