Помогите пожалуйста нужен цитатный план по рассказу Платонова "Юшка" срочно !

Литература
Помогите пожалуйста нужен цитатный план по рассказу Платонова "Юшка" срочно !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. «Он работал подручным помощником у главного кузнеца» 2.  «Старик ничего  не отвечал детям и не обижался  на них» 3.  «Мне нельзя умирать, и я отцу твоему в кузне помогаю» 4. «Каждое лето…он уходил пешком в глухую дальнюю      деревню» 5. «А чего я тебе, чем я вам мешаю!» 6.  «Девушка не ушла, однако, и  молча ожидала чего-то» 7.   «Девушка-врач осталась в нашем городе»
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