Помогите пожалуйста нужен цитатный план по рассказу Платонова "Юшка" срочно !
Литература
Помогите пожалуйста нужен цитатный план по рассказу Платонова "Юшка" срочно !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. «Он работал подручным помощником у главного кузнеца» 2. «Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них» 3. «Мне нельзя умирать, и я отцу твоему в кузне помогаю» 4. «Каждое лето…он уходил пешком в глухую дальнюю деревню» 5. «А чего я тебе, чем я вам мешаю!» 6. «Девушка не ушла, однако, и молча ожидала чего-то» 7. «Девушка-врач осталась в нашем городе»
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