выберите из дыных сло и запишите групами сначала слова с приставками , потом существительные с придлогом . (над) стройка относится к какому слова с приставками или существительные с придлогом . пожалуста быстреее

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выберите из дыных сло и запишите групами сначала слова с приставками , потом существительные с придлогом . (над) стройка относится к какому слова с приставками или существительные с придлогом . пожалуста быстреее

Автор: Гость