выберите из дыных сло и запишите групами сначала слова с приставками , потом существительные с придлогом . (над) стройка относится к какому слова с приставками или существительные с придлогом . пожалуста быстреее

Русский язык
выберите из дыных сло и запишите групами сначала слова с приставками , потом существительные с придлогом . (над) стройка относится к какому слова с приставками или существительные с придлогом . пожалуста быстреее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
над-это приставка ( НАДСТРОЙКА)  
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