Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120°, а радиус круга равен 12 см
Геометрия
Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120°, а радиус круга равен 12 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формула площади кругового сектора. S=πr²•α/360°, где α - градусная мера дуги, Её можно вывести, разделив площадь круга на 360° ( узнать чему равна площадь сектора с углом 1°), и затем умножить на величину градусной меры дуги сектора. Так как 120° =1/3 окружности, то и площадь сектора с таким углом равна одной трети круга. S=π•144:3=48π см²
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